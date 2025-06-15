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Головна Одеса В Одесі планують капремонт школи — збудують майданчики та огорожу

В Одесі планують капремонт школи — збудують майданчики та огорожу

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Дата публікації: 15 червня 2025 13:45
Капремонт школи №64 в Одесі — оголошено тендер на 33 мільйони
Школу, яку збираються відремонтувати в Одесі. Фото: osvita-omr.gov.ua
Ключові моменти Ремонт школи в Одесі: подробиці Що планують зробити

В Одесі планують масштабний капітальний ремонт початкової школи №64. Проєкт охоплює не лише будівлю, а й прилеглу територію. Очікувана вартість робіт — понад 33 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: скриншот

Ремонт школи в Одесі: подробиці

Тендер оголосило Управління капітального будівництва Одеської міськради. Відомо, що відремонтувати планують школу №64, що розташовується на вулиці Олексія Вадатурського. Згідно з документацією, роботи мають завершити до кінця 2026 року. Участь у тендері можуть взяти компанії до 30 червня, оскаржити умови — до 27 червня.

Що планують зробити

До плану входить низка зовнішніх робіт. Територію школи повністю обнесуть новою металевою огорожею заввишки понад два метри. Заплановано також встановлення хвірток і воріт.

Поруч збудують майданчик для мініфутболу — з воротами, бетонним фундаментом та сітчастими панелями. Окремо облаштують зони для відпочинку, де встановлять лавки, урни та навіс для контейнерів.

На ділянці передбачено прокладення бетонних і стрічкових фундаментів, мурування стовпів, армування кладки та гідроізоляція.

Ще один важливий пункт — гумове покриття для безпеки дітей і нове зовнішнє освітлення.

Понад 30 різних видів робіт включають копання ям вручну, перевезення ґрунту, фарбування металевих елементів, монтаж драбин і навіть лакування поверхонь.

Нагадаємо, у Березівському районі Одещини оголошено тендер на утримання 120 місцевих доріг загального користування. Також ми писали, що в будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень. 

Одеса ремонт тендер Новини Одеси закупівлі школа
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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