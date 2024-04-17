Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме arrow

В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме

17 квітня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме
Чоловік викликає потрібний поверх у ліфті. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить 13 549 398, 68 гривень. Усього планують відремонтувати дев'ять ліфтових кабін та підйомних механізмів в восьми будинках.    

В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 1
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 2
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 3
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 4
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 5
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 6
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 7
Оголошення тендеру. Фото: скриншот
В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме - фото 8
Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Де саме планують ремонт ліфтів

  • Кримська, 64;
  • Бреуса, 26/2;
  • просп. Академіка Глушка, 2;
  • просп. Академіка Глушка, 14;
  • Іцхака Рабіна, 4;
  • Люстдорфська дор., 123/1;
  • Варненська, 7-В;
  • Левітана, 108.

Що планують зробити

  • Заміна тросів;
  • Заміна ліфтового обладнання;
  • Електроосвітлення шахти;

Ремонт ліфтів в Одесі

Нагадаємо, що у березні місяці Департамент міського господарства розмістив розмістив сім тендерів на ремонт ліфтів у будинках Одеси. Приблизна вартість робіт становить більше 10 мільйонів гривень.
 

Інші тендери в Одесі

Раніше ми писали, що в Одесі планують відремонтувати фасади однієї з будівель Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". Загалом на роботи планують витратити понад сім мільйонів гривень з держбюджету.

Також ми повідомляли, що планують облагородили прибудинкові території Одеси. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.

Одеса
ремонт
тендер
Одеська область
ліфти
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

11 квітня 2024

20:40 Дилема на перехресті — кому має поступитися водій білого авто