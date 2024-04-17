В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме

Чоловік викликає потрібний поверх у ліфті. Ілюстративне фото: Freepik

В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить 13 549 398, 68 гривень. Усього планують відремонтувати дев'ять ліфтових кабін та підйомних механізмів в восьми будинках.

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Де саме планують ремонт ліфтів

Кримська, 64;

Бреуса, 26/2;

просп. Академіка Глушка, 2;

просп. Академіка Глушка, 14;

Іцхака Рабіна, 4;

Люстдорфська дор., 123/1;

Варненська, 7-В;

Левітана, 108.

Що планують зробити

Заміна тросів;

Заміна ліфтового обладнання;

Електроосвітлення шахти;

Ремонт ліфтів в Одесі

Нагадаємо, що у березні місяці Департамент міського господарства розмістив розмістив сім тендерів на ремонт ліфтів у будинках Одеси. Приблизна вартість робіт становить більше 10 мільйонів гривень.



Інші тендери в Одесі

Раніше ми писали, що в Одесі планують відремонтувати фасади однієї з будівель Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". Загалом на роботи планують витратити понад сім мільйонів гривень з держбюджету.

Також ми повідомляли, що планують облагородили прибудинкові території Одеси. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.