В Одесі планують відремонтувати близько 10 ліфтів у будинках — де саме
В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить 13 549 398, 68 гривень. Усього планують відремонтувати дев'ять ліфтових кабін та підйомних механізмів в восьми будинках.
Де саме планують ремонт ліфтів
- Кримська, 64;
- Бреуса, 26/2;
- просп. Академіка Глушка, 2;
- просп. Академіка Глушка, 14;
- Іцхака Рабіна, 4;
- Люстдорфська дор., 123/1;
- Варненська, 7-В;
- Левітана, 108.
Що планують зробити
- Заміна тросів;
- Заміна ліфтового обладнання;
- Електроосвітлення шахти;
Ремонт ліфтів в Одесі
Нагадаємо, що у березні місяці Департамент міського господарства розмістив розмістив сім тендерів на ремонт ліфтів у будинках Одеси. Приблизна вартість робіт становить більше 10 мільйонів гривень.
Інші тендери в Одесі
Раніше ми писали, що в Одесі планують відремонтувати фасади однієї з будівель Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". Загалом на роботи планують витратити понад сім мільйонів гривень з держбюджету.
Також ми повідомляли, що планують облагородили прибудинкові території Одеси. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.
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