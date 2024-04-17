В Одессе планируют отремонтировать около 10 лифтов в домах — где именно

Человек вызывает нужный этаж в лифте. Иллюстративное фото: Freepik

В домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил за последний месяц 8 соответствующих тендеров на общую сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным, указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма по всем объектам составляет 13549398, 68 гривен. Всего планируется отремонтировать девять лифтовых кабин и подъемных механизмов в восьми домах.

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Объявление тендера. Фото: скриншот

Где именно планируют ремонт лифтов

Крымская, 64;

Бреуса, 26/2;

просп. Академика Глушко, 2;

просп. Академика Глушко, 14;

Ицхака Рябина, 4;

Люстдорфская взр., 123/1;

Варненская, 7-В;

Левитана, 108.

Что планируют сделать

Замена тросов;

Замена лифтового оборудования;

Электроосвещение шахты;

Ремонт лифтов в Одессе

Напомним, что в марте месяце Департамент городского хозяйства разместил семь тендеров на ремонт лифтов в домах Одессы. Приблизительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Другие тендеры в Одессе

Ранее мы писали, что в Одессе планируется отремонтировать фасады одного из зданий Одесского центра первичной профессиональной подготовки "Академия полиции". В общей сложности на работы планируют потратить более семи миллионов гривен из госбюджета.

Также мы сообщали, что планируют облагородить придомовые территории Одессы. На капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.