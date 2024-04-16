Більше 7 мільйонів на фасади — в Одесі оголосили черговий тендер

Ремон фасадів будівлі. Фото: tampastuccorepair

В Одесі планують відремонтувати фасади одної з будівель Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". Загалом на роботи планують витратити понад сім мільйонів гривень з держбюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.



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Деталі тендеру

Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі та фасадів будівель під літерами "А,А1" Одеської Академії поліції Одеського державного університету внутрішніх справ. Будівлі розташовані на вул. 21-й км, Старокиївської дороги, 42-В.



Пропозиції прийматимуться до 27 квітня включно, а 29 квітня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи мають бути виконані до 25 грудня 2024 року. На ремонт фасадів планують витратити 7 230 647,53 гривень.

Що планують зробити

Підготовка і зачистка стін;

перевірка гідро- і теплоізоляційних шарів з подальшим ремонтом або повною заміною зношених матеріалів;

грунтування стін;

зовнішня обробка.

Інщі тендери на Одещині

Раніше ми писали, що у місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що в Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.