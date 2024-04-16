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Більше 7 мільйонів на фасади — в Одесі оголосили черговий тендер

16 квітня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Більше 7 мільйонів на фасади — в Одесі оголосили черговий тендер
Ремон фасадів будівлі. Фото: tampastuccorepair
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують відремонтувати фасади одної з будівель Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". Загалом на роботи планують витратити понад сім мільйонів гривень з держбюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

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Оголошення закупівлі. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі та фасадів будівель під літерами "А,А1" Одеської Академії поліції Одеського державного університету внутрішніх справ. Будівлі розташовані на вул. 21-й км, Старокиївської дороги, 42-В. 

Пропозиції прийматимуться до 27 квітня включно, а 29 квітня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи мають бути виконані до 25 грудня 2024 року. На ремонт фасадів планують витратити 7 230 647,53 гривень.  

Що планують зробити

  • Підготовка і зачистка стін;
  • перевірка гідро- і теплоізоляційних шарів з подальшим ремонтом або повною заміною зношених матеріалів;
  • грунтування стін;
  • зовнішня обробка.

Інщі тендери на Одещині

Раніше  ми писали, що у місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що в  Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.

Одеса
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аукціон
Одеська область
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