Більше 7 мільйонів на фасади — в Одесі оголосили черговий тендер
В Одесі планують відремонтувати фасади одної з будівель Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". Загалом на роботи планують витратити понад сім мільйонів гривень з держбюджету.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі та фасадів будівель під літерами "А,А1" Одеської Академії поліції Одеського державного університету внутрішніх справ. Будівлі розташовані на вул. 21-й км, Старокиївської дороги, 42-В.
Пропозиції прийматимуться до 27 квітня включно, а 29 квітня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи мають бути виконані до 25 грудня 2024 року. На ремонт фасадів планують витратити 7 230 647,53 гривень.
Що планують зробити
- Підготовка і зачистка стін;
- перевірка гідро- і теплоізоляційних шарів з подальшим ремонтом або повною заміною зношених матеріалів;
- грунтування стін;
- зовнішня обробка.
Інщі тендери на Одещині
Раніше ми писали, що у місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.
Також ми повідомляли, що в Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.
Читайте Новини.LIVE!