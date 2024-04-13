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Понад мільйон на ремонт фасаду — на Одещині новий тендер

13 квітня 2024 15:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Понад мільйон на ремонт фасаду — на Одещині новий тендер
Чоловіки ремонтують фасад будинку. Фото ілюстративне: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про закупівлю. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер оголосило КП "Міське управління житлово-комунального господарства". Закупівлю провели без використання електронної системи й обрали підрядником Бакалова Петра Георгійовича. За роботи йому заплатять 1 041 109 грн. Згідно з угодою, роботи, зокрема, передбачають утеплення та фарбування фасаду будинку, що розташовується по вул. Паркова, 22-А, у місті Чорноморськ.

Закупівлі без використання електронної системи: що це  

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Що відомо про фірму

Бакалов Петро Георгійович зареєстрований як суб'єкт малого підприємництва у Болградському районі та займається діяльністю з 2007 року. Відомо, що основний напрямок його роботи — виготовлення виробів із бетону та металу для будівництва.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі проведуть протиаварійні роботи у декількох багатоквартирних будинках. На роботи в шести домівках витратять понад 15 мільйонів гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.  

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій. Згодом стало відомо, що у місті хочуть побудувати ще одне укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Додамо, в Подільському районі Одеської області планують придбати модульний будинок для офіцера громади. На домівку готові витратити майже мільйон.

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