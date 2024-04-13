Более миллиона на ремонт фасада — в Одесской области новый тендер

Мужчины ремонтируют фасад дома. Фото иллюстративное: УНИАН

В городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные о закупке. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер объявило КП "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства". Закупку провели без использования электронной системы и избрали подрядчиком Бакалова Петра Георгиевича. За работы ему заплатят 1 041 109 грн. Согласно договору, работы, в частности, предусматривают утепление и покраску фасада дома, расположенного по ул. Парковая, 22-А, в городе Черноморск.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Что известно о фирме

Бакалов Петр Георгиевич зарегистрирован как субъект малого предпринимательства в Болградском районе и занимается деятельностью с 2007 года. Известно, что основным направлением его работы является изготовление изделий из бетона и металла для строительства.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Оказалось, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера громады. На дом готовы потратить почти миллион.