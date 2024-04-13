Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Более миллиона на ремонт фасада — в Одесской области новый тендер arrow

Более миллиона на ремонт фасада — в Одесской области новый тендер

13 апреля 2024 15:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Более миллиона на ремонт фасада — в Одесской области новый тендер
Мужчины ремонтируют фасад дома. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Более миллиона на ремонт фасада — в Одесской области новый тендер - фото 1
Данные о закупке. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер объявило КП "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства". Закупку провели без использования электронной системы и избрали подрядчиком Бакалова Петра Георгиевича. За работы ему заплатят 1 041 109 грн. Согласно договору, работы, в частности, предусматривают утепление и покраску фасада дома, расположенного по ул. Парковая, 22-А, в городе Черноморск.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Что известно о фирме

Бакалов Петр Георгиевич зарегистрирован как субъект малого предпринимательства в Болградском районе и занимается деятельностью с 2007 года. Известно, что основным направлением его работы является изготовление изделий из бетона и металла для строительства.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Оказалось, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера громады. На дом готовы потратить почти миллион.

Одесса
ремонт
тендер
Одесская область
реставрация
Одесская ОГА
Новости Одессы
закупки
дом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый