Более миллиона на ремонт фасада — в Одесской области новый тендер
В городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Тендер объявило КП "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства". Закупку провели без использования электронной системы и избрали подрядчиком Бакалова Петра Георгиевича. За работы ему заплатят 1 041 109 грн. Согласно договору, работы, в частности, предусматривают утепление и покраску фасада дома, расположенного по ул. Парковая, 22-А, в городе Черноморск.
Закупки без использования электронной системы: что это
Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.
Что известно о фирме
Бакалов Петр Георгиевич зарегистрирован как субъект малого предпринимательства в Болградском районе и занимается деятельностью с 2007 года. Известно, что основным направлением его работы является изготовление изделий из бетона и металла для строительства.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.
Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Оказалось, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.
В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера громады. На дом готовы потратить почти миллион.
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