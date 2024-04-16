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Более 7 миллионов на фасады — в Одессе объявили очередной тендер

16 апреля 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 7 миллионов на фасады — в Одессе объявили очередной тендер
Ремонт фасадов здания. Фото: tampastuccorepair
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируют отремонтировать фасады одного из зданий Одесского центра первичной профессиональной подготовки "Академия полиции". В общей сложности на работы планируют потратить более семи миллионов гривен из госбюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления закупки. Фото: скриншот

Детали тендера

Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на проведение работ по капитальному ремонту кровли и фасадов зданий под буквами "А,А1" Одесской академии полиции Одесского государственного университета внутренних дел. Здания расположены по ул. 21-й км, Старокиевской дороги, 42-В.

Предложения будут приниматься до 27 апреля, а 29 апреля состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы должны быть выполнены по 25 декабря 2024 года. На ремонт фасадов планируется потратить 7230647,53 гривен.

Что планируют сделать

  • Подготовка и зачистка стен;
  • проверка гидро- и теплоизоляционных слоев с последующим ремонтом или полной заменой изношенных материалов;
  • грунтование стен;
  • наружная отделка.

Другие тендеры в Одесской области

Ранее мы писали, что в городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе хотят облагородить придомовые территории. На капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Одесса
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Одесская область
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