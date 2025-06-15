Капремонт школы №64 в Одессе - объявлен тендер на 33 миллиона

Школу, которую собираются отремонтировать в Одессе. Фото: osvita-omr.gov.ua

В Одессе планируют масштабный капитальный ремонт начальной школы №64. Проект охватывает не только здание, но и прилегающую территорию. Ожидаемая стоимость работ — более 33 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Ремонт школы в Одессе: подробности

Тендер объявило Управление капитального строительства Одесского горсовета. Известно, что отремонтировать планируют школу №64, располагающуюся на улице Алексея Вадатурского. Согласно документации, работы должны завершить до конца 2026 года. Участие в тендере могут принять компании до 30 июня, обжаловать условия — до 27 июня.

Что планируют сделать

В план входит ряд внешних работ. Территорию школы полностью обнесут новым металлическим забором высотой более двух метров. Запланирована также установка калиток и ворот.

Рядом построят площадку для мини-футбола — с воротами, бетонным фундаментом и сетчатыми панелями. Отдельно обустроят зоны для отдыха, где установят скамейки, урны и навес для контейнеров.

На участке предусмотрена прокладка бетонных и ленточных фундаментов, кладка столбов, армирование кладки и гидроизоляция.

Еще один важный пункт — резиновое покрытие для безопасности детей и новое наружное освещение.

Более 30 различных видов работ включают копание ям вручную, перевозку грунта, покраску металлических элементов, монтаж лестниц и даже лакировку поверхностей.

Напомним, в Березовском районе Одесской области объявлен тендер на содержание 120 местных дорог общего пользования. Также мы писали, что в домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил за последний месяц 8 соответствующих тендеров общей суммой более 13 миллионов гривен.