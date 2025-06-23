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Главная Одесса Атака РФ на полигон ВСУ на юге — жертв можно было избежать

Атака РФ на полигон ВСУ на юге — жертв можно было избежать

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 15:35
Жертвы и раненые в результате удара по полигону на юге Украины - Братчук о том, что военные ВСУ пренебрегали сигналами тревоги
Запуск ракеты "Искандер-М". Фото иллюстративное: Defense Express
Ключові моменти Атака на полигон на юге Пренебрежение правилами безопасности

Жертв и пострадавших в результате удара по военному полигону на юге можно было избежать. Однако некоторые служащие ВСУ не среагировали на сигналы воздушной тревоги должным образом, что привело к трагедии.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире День.LIVE.

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Пренебрежение правилами безопасности

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил важность личной ответственности каждого военного во время воздушной опасности. По его словам, тревога была объявлена, однако не все служащие должным образом отреагировали, поэтому и оказались в зоне поражения.

"Это пресловутый человеческий фактор. К сожалению, не все до конца выполнили то, что были обязаны сделать. Именно это привело к тому, что люди погибли. Хотя все уставы Вооруженных сил всегда пишутся кровью, об этом необходимо помнить",— говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что гражданские тоже не всегда адекватно реагируют на сигналы воздушной тревоги, и напомнил о необходимости проходить в укрытие во время атак.

Атака на полигон на юге

Вчера, 22 июня, враг нанес удар ракетой "Искандер-М" по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск на юге. В это время там проводились занятия с военнослужащими. В результате атаки три человека погибли, еще 11 получили ранения.

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые сегодня раздавались в Одесской области. А также о том, что в нашем городе построят укрытие в гимназии за 66 миллионов.

Одесса обстрелы Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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