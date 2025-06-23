Жертвы и раненые в результате удара по полигону на юге Украины - Братчук о том, что военные ВСУ пренебрегали сигналами тревоги

Запуск ракеты "Искандер-М". Фото иллюстративное: Defense Express

Жертв и пострадавших в результате удара по военному полигону на юге можно было избежать. Однако некоторые служащие ВСУ не среагировали на сигналы воздушной тревоги должным образом, что привело к трагедии.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пренебрежение правилами безопасности

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил важность личной ответственности каждого военного во время воздушной опасности. По его словам, тревога была объявлена, однако не все служащие должным образом отреагировали, поэтому и оказались в зоне поражения.

"Это пресловутый человеческий фактор. К сожалению, не все до конца выполнили то, что были обязаны сделать. Именно это привело к тому, что люди погибли. Хотя все уставы Вооруженных сил всегда пишутся кровью, об этом необходимо помнить",— говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что гражданские тоже не всегда адекватно реагируют на сигналы воздушной тревоги, и напомнил о необходимости проходить в укрытие во время атак.

Атака на полигон на юге

Вчера, 22 июня, враг нанес удар ракетой "Искандер-М" по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск на юге. В это время там проводились занятия с военнослужащими. В результате атаки три человека погибли, еще 11 получили ранения.

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые сегодня раздавались в Одесской области. А также о том, что в нашем городе построят укрытие в гимназии за 66 миллионов.