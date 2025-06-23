В Одесской области прогремел мощный взрыв - обстрел из Крыма

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: ЗаБор

В Одесской области прогремели взрывы в районе Овидиополя и Белгород-Днестровского. Сообщают о применении баллистических ракет "Искандер-М".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области

Сегодня, 23 июня, в 14:29 объявили воздушную тревогу в связи с пуском баллистических ракет из Крыма. Уже через несколько минут жители региона услышали мощные взрывы. Предварительно враг применил "Искандер-М". Однако официальных комментариев пока не было.

Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот с канала sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая летит, как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на объект. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о том, как дрон РФ уничтожил станцию экстренной помощи в Одесской области. А также о том, как россияне уничтожили жилой дом.