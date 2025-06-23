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Головна Одеса На Одещині пролунав вибух

На Одещині пролунав вибух

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Дата публікації: 23 червня 2025 14:35
На Одещині пролунав вибух в арйоні Овідіополя. Повідомляють про застосування балістичної ракети "Іскандер-М".
Фото
Ключові моменти Вибухи на Одещині Загроза балістичного озброєння — що це Бомбосховища в Одесі

На Одещині пролунали вибухи в районі Овідіополя. Повідомляють про застосування балістичної ракети "Іскандер-М".

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи на Одещині

Сьогодні, 23 червня  о14:29 оголосили повітряну тривогу у зв'язку із пуском балістичних ракет з Криму. Вже через декілька хвилин мешканці регіону почули потужний вибух. Попередньо, ворог застосував "Іскандер-М".

 

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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