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Головна Одеса Постраждали трирічні діти — річниця обстрілу Одещини

Постраждали трирічні діти — річниця обстрілу Одещини

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Дата публікації: 27 червня 2025 15:02
Ракетний обстріл Одещини 27 червня 2022 року - наслідки атаки
Знищена будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура
Ключові моменти Обстріл Одещини 27 червня 2022 року Воєнний злочин

Три роки тому у цей день, 27 червня росіяни здійснили масований обстріл Одещини. Тоді, результаті атаки, яка пошкодила десятки домівок, отримали поранення 8 цивільних осіб, серед яких трирічні малюки.

Новини.LIVE нагадують як це було три роки тому.

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Обстріл Одещини 27 червня 2022 року

Вночі, 27 червня 2022 року ЗС РФ здійснили атаку на прикордонний квартал одного з сіл Одеського району крилатою ракетою Х-22. В результаті обстрілу було пошкоджено близько 65 приватних будинків, 4 з яких повністю знищила пожежа, яка зайнялася після влучання. На щастя, ніхто не загинув, однак восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, серед яких двоє дітей — 3-х річні близнюки.

Одещина згадує — ракетний обстріл 27 червня 2022 року - фото 1
Зруйнована будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Воєнний злочин

Біляївська окружна прокуратура після атаки відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Оскільки під обстрілом опинилася не військова ціль, а цивільна інфраструктура регіону.

"Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22",— звітували тоді в офісі Генерального прокурора.

Одещина згадує — ракетний обстріл 27 червня 2022 року - фото 2
Знайдені уламки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл ліцею на Одещині. А також про пошкоджені атаками пам'ятки архітектури в нашому місті.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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