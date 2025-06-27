Ракетний обстріл Одещини 27 червня 2022 року - наслідки атаки

Знищена будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Три роки тому у цей день, 27 червня росіяни здійснили масований обстріл Одещини. Тоді, результаті атаки, яка пошкодила десятки домівок, отримали поранення 8 цивільних осіб, серед яких трирічні малюки.

Новини.LIVE нагадують як це було три роки тому.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Одещини 27 червня 2022 року

Вночі, 27 червня 2022 року ЗС РФ здійснили атаку на прикордонний квартал одного з сіл Одеського району крилатою ракетою Х-22. В результаті обстрілу було пошкоджено близько 65 приватних будинків, 4 з яких повністю знищила пожежа, яка зайнялася після влучання. На щастя, ніхто не загинув, однак восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, серед яких двоє дітей — 3-х річні близнюки.

Зруйнована будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Воєнний злочин

Біляївська окружна прокуратура після атаки відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Оскільки під обстрілом опинилася не військова ціль, а цивільна інфраструктура регіону.

"Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22",— звітували тоді в офісі Генерального прокурора.

Знайдені уламки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл ліцею на Одещині. А також про пошкоджені атаками пам'ятки архітектури в нашому місті.