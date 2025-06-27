Ракетний обстріл Одещини 27 червня 2022 року - наслідки атаки

Постраждали трирічні діти — річниця обстрілу Одещини
Три роки тому у цей день, 27 червня росіяни здійснили масований обстріл Одещини. Тоді, результаті атаки, яка пошкодила десятки домівок, отримали поранення 8 цивільних осіб, серед яких трирічні малюки.
Новини.LIVE нагадують як це було три роки тому.
Обстріл Одещини 27 червня 2022 року
Вночі, 27 червня 2022 року ЗС РФ здійснили атаку на прикордонний квартал одного з сіл Одеського району крилатою ракетою Х-22. В результаті обстрілу було пошкоджено близько 65 приватних будинків, 4 з яких повністю знищила пожежа, яка зайнялася після влучання. На щастя, ніхто не загинув, однак восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, серед яких двоє дітей — 3-х річні близнюки.
Воєнний злочин
Біляївська окружна прокуратура після атаки відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Оскільки під обстрілом опинилася не військова ціль, а цивільна інфраструктура регіону.
"Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22",— звітували тоді в офісі Генерального прокурора.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл ліцею на Одещині. А також про пошкоджені атаками пам'ятки архітектури в нашому місті.
Читайте Новини.LIVE!