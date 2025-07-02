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Головна Одеса На Одещині з кожним роком стає менше школярів — причини

На Одещині з кожним роком стає менше школярів — причини

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 15:31
На Одещині рекордно зменшилась кількість школярів
Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Ситуація зі школярами Рейтинг за регіонами

В Україні зафіксовано найнижчу чисельність школярів за останні 30 років. 8-ме місце рейтингу за регіонами посіла Одеса, де кількість здобувачів початкової освіти скоротилася на 10%. 

Про це йдеться у дослідженні журналістів видання ngl.media.

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Ситуація зі школярами

На початку 2024–2025 навчального року в українській системі освіти налічувалося 3,74 мільйона здобувачів усіх форм навчання. Це найнижчий показник за останні 30 років.

Наразі 9,3% школярів (приблизно 345 тисяч) навчаються за кордоном та залишаються учнями української системи освіти. Також щороку 2–4% дітей не переходять до наступного класу і залишають свій заклад. Крім того, більшість після виїзду за кордон взагалі припиняють навчання в українській школі.

Рейтинг за регіонами

Найбільший спад чисельності школярів зафіксовано на Луганщині — він становить -63% Друге місце посіла Донеччина (-54%), а третє — Херсонщина (-50%).  На четвертому опинилося Запоріжжя (-33%), а на п'ятому — Харківщина (-21%).

Одещина розділила 8-ме місце разом із Дніпропетровщиною та Чернігівщиною (спад по -10%).

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Спад школярів за регіонами. Інфографіка: ngl.media

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі планують капремонт однієї зі шкіл. А також про те, що дітей мають приймати до освітніх закладів без тестів.

Одеса школи діти Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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