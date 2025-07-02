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Главная Одесса На Одесчине с каждым годом становится меньше школьников — причины

На Одесчине с каждым годом становится меньше школьников — причины

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:31
В Одесской области рекордно уменьшилось количество школьников
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Ситуация со школьниками Рейтинг по регионам

В Украине зафиксирована самая низкая численность школьников за последние 30 лет. 8-е место рейтинга по регионам заняла Одесса, где количество соискателей начального образования сократилось на 10%.

Об этом говорится в исследовании журналистов издания ngl.media.

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Ситуация со школьниками

В начале 2024-2025 учебного года в украинской системе образования насчитывалось 3,74 миллиона соискателей всех форм обучения. Это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Сейчас 9,3% школьников (примерно 345 тысяч) учатся за рубежом и остаются учениками украинской системы образования. Также ежегодно 2-4% детей не переходят в следующий класс и оставляют свое заведение. Кроме того, большинство из них после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе.

Рейтинг по регионам

Наибольший спад численности школьников зафиксирован на Луганщине — он составил -63% Второе место заняла Донецкая область (-54%), а третье — Херсонщина (-50%). На четвертом оказалось Запорожье (-33%), а на пятом — Харьковщина (-21%).

Одесская область разделила 8-е место вместе с Днепропетровской и Черниговской (спад по -10%).

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Спад школьников по регионам. Инфографика: ngl.media

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе планируют капремонт одной из школ. А также о том, что детей должны принимать в образовательные учреждения без тестов.

Одесса школы дети Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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