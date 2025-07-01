Прогноз погоди на завтра в Одесі та області - що обіцяють синоптики Гідрометцентру на 2 липня

Спека наступає — яка погода чекає на одеситів завтра
Завтра, у середу, 2 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Температура повітря в регіоні завтра протягом дня буде підвищуватись та може сягати +30 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+17 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер завтра прогнозують північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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