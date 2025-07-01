Прогноз погоды на завтра в Одессе и области - что обещают синоптики Гидрометцентра на 2 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в среду, 2 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе завтра в течение дня будет повышаться и может достигать +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+17 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот из Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер завтра прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.