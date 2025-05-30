Тестування дітей, що повернулись з-за кордону у школах Одеси - реакція департаменту освіти

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У департаменті освіти відреагували на скандал щодо тестування дітей, які повернулися в Одесу з-за кордону. Насправді екзамінація не є умовою для зарахування школяра до закладу, де він навчався, а покликана лише допомогти йому наздогнати за деякими предметами.

Про це розповіла директор департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич у соцмережі.

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Реакція департаменту освіти

Директор департаменту освіти одеської міськради Олена Буйневич вважає, що законодавство сприяє комфортній адаптації дітей. Якщо дитина повертається у свою паралель після навчання за кордоном, тестування не є умовою для зарахування. Однак воно необхідне для того, аби підтягнути школяра у тих предметах, які він не мав змоги вивчити в іншій країні.

"Тестування ж цілком логічне для того, щоб надолужити втрачене з тих предметів, які дитина не вивчала. Української мови, наприклад. Звісно, батькам і дитині потрібно пояснити, що воно не для зарахування чи оцінки, а для того, щоб вчителі могли індивідуально допомогти у ситуації, коли дитина була позбавлена вивчення цього необхідного предмету", — йдеться у повідомленні Олени Буйневич.

Крім того, здавати вироби за цілий пропущений рік для уроків з праці (технології) зовсім не потрібно, пише Олена Буйневич.

Пост Олени Буйневич. Фото: скриншот

Тестування для зарахування

В соціальних мережах з'явився пост одеської активістки і журналістки Зої Казанжі, в якому вона написала, що дитині, яка повернулася з-за кордону в Одесу, необхідно здати тести, щоб знову бути зарахованою до своєї школи. Перевірка складається з 9 предметів, та включає в себе фізкультуру й технології (працю).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблему булінгу в школах Одещини. А також про 45 мільйонів на автобуси для закладів освіти.