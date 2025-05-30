Тестирование детей, вернувшихся из-за границы в школах Одессы - реакция департамента образования

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В департаменте образования отреагировали на скандал по поводу тестирования детей, вернувшихся в Одессу из-за границы. На самом деле экзаменация не является условием для зачисления школьника в учреждение, где он учился, а призвана лишь помочь ему догнать по некоторым предметам.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич в соцсети.

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Реакция департамента образования

Директор департамента образования одесского горсовета Елена Буйневич считает, что законодательство способствует комфортной адаптации детей. Если ребенок возвращается в свою параллель после обучения за рубежом, тестирование не является условием для зачисления. Однако оно необходимо для того, чтобы подтянуть школьника в тех предметах, которые он не имел возможности изучить в другой стране.

"Тестирование же вполне логично для того, чтобы наверстать упущенное по тем предметам, которые ребенок не изучал. Украинского языка, например. Конечно, родителям и ребенку нужно объяснить, что оно не для зачисления или оценки, а для того, чтобы учителя могли индивидуально помочь в ситуации, когда ребенок был лишен изучения этого необходимого предмета",— говорится в сообщении Елены Буйневич.

Кроме того, сдавать изделия за пропущенный год для уроков по труду (технологии) совсем не нужно, пишет Елена Буйневич.

Пост Елены Буйневич. Фото: скриншот

Тестирование для зачисления

В социальных сетях появился пост одесской активистки и журналистки Зои Казанжи, в котором она написала, что ребенку, вернувшемуся из-за границы в Одессу, необходимо сдать тесты, чтобы снова быть зачисленным в свою школу. Проверка состоит из 9 предметов, и включает в себя физкультуру и технологии (труд).

Напомним, недавно мы писали о проблеме буллинга в школах Одесской области. А также о 45 миллионах на автобусы для учебных заведений.