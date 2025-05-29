Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки, от ДТЭК и Укрэнерго

Отключения света в Одессе — кто сегодня без электричества
Сегодня, 26 мая, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. До 19:00 свет абонентам обещают вернуть, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Планы проведения работ на 29.05.25
Центральный РЭС:
- Ангарская,
- М. Аркаса, 136А,158,
- Братская, 2-15,
- Героев Змеиного,
- Дунайская, 1-36,
- Измаильская, 1-25,
- Колонтаевская, 12,15,
- Курганная, 1-21,
- Магистральная, 84-122,
- Майстровая, 39,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Озерная, 1-13,
- Патриотическая,
- П. Лещенко, 2-107,
- Южная, 27-48,
- Розумовского, 2-9,
- Садиковская, 37,
- переулок Кинбурнский, 3-9,
- сквер Дмитрия Дорошенко, 1.
Работы до 17:00.
Южный РЭС:
- Варненская, 17, 19, (с корпусами)
Работы до 17:00.
Северный РЭС:
- О.Кошица,
- Наклона, 17/1,
- Атамана Головатого, 1-31,
- Похилая, Церковная, 8,
- Атамана Чепиги, 4-52,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилева, 22-118,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости вывоза мусора в Одессе. А также о тарифе на водоснабжение.
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