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Отключения света в Одессе — кто сегодня без электричества

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Дата публикации 29 мая 2025 09:57
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки, от ДТЭК и Укрэнерго
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 мая, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. До 19:00 свет абонентам обещают вернуть, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Планы проведения работ на 29.05.25

Центральный РЭС:

  • Ангарская,
  • М. Аркаса, 136А,158,
  • Братская, 2-15,
  • Героев Змеиного,
  • Дунайская, 1-36,
  • Измаильская, 1-25,
  • Колонтаевская, 12,15,
  • Курганная, 1-21,
  • Магистральная, 84-122,
  • Майстровая, 39,
  • Миндальная, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Озерная, 1-13,
  • Патриотическая,
  • П. Лещенко, 2-107,
  • Южная, 27-48,
  • Розумовского, 2-9,
  • Садиковская, 37,
  • переулок Кинбурнский, 3-9,
  • сквер Дмитрия Дорошенко, 1.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

  • Варненская, 17, 19, (с корпусами)

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

  • О.Кошица,
  • Наклона, 17/1,
  • Атамана Головатого, 1-31,
  • Похилая, Церковная, 8,
  • Атамана Чепиги, 4-52,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилева, 22-118,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости вывоза мусора в Одессе. А также о тарифе на водоснабжение.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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