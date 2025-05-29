Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки, от ДТЭК и Укрэнерго

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 мая, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. До 19:00 свет абонентам обещают вернуть, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Планы проведения работ на 29.05.25

Центральный РЭС:

Ангарская,

М. Аркаса, 136А,158,

Братская, 2-15,

Героев Змеиного,

Дунайская, 1-36,

Измаильская, 1-25,

Колонтаевская, 12,15,

Курганная, 1-21,

Магистральная, 84-122,

Майстровая, 39,

Миндальная, 4,

Леонтовича, 3-29,

Озерная, 1-13,

Патриотическая,

П. Лещенко, 2-107,

Южная, 27-48,

Розумовского, 2-9,

Садиковская, 37,

переулок Кинбурнский, 3-9,

сквер Дмитрия Дорошенко, 1.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

Варненская, 17, 19, (с корпусами)

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

О.Кошица,

Наклона, 17/1,

Атамана Головатого, 1-31,

Похилая, Церковная, 8,

Атамана Чепиги, 4-52,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилева, 22-118,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости вывоза мусора в Одессе. А также о тарифе на водоснабжение.