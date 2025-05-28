Як зміниться траиф на вивіз сміття для одеситів у червні 2025 року

Тарифи на вивіз сміття в Одесі з червня — що змінюється
Тариф на вивіз сміття для одеситів у червні поки підвищувати не планують. Однак вартість послуги для абонентів залежить від району міста та обслуговуючої компанії.
Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у червні 2025 року.
Скільки коштує вивіз сміття в Одесі
У червні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. За встановлення вартості відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають такі компанії:
- Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";
- Київський район — компанія "Кліар-Сіті";
- Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";
- Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".
Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:
- "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;
- "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.
Таким чином, у червні підвищення цін не очікується. Однак варто уважно стежити за рішеннями міської влади, адже тарифи можуть переглядатися в майбутньому залежно від економічної ситуації.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість УБПТ у червні. А також про тариф на водопостачання.
Читайте Новини.LIVE!