Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли віднвлять постачання, від ДТЕК та Укренерго

Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електрики
Сьогодні, 26 травня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. До 19:00 світло абонентам обіцяють повернути, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Плани проведення робіт на 29.05.25
Центральний РЕМ:
- Ангарська,
- М. Аркаса, 136А,158,
- Братська, 2-15,
- Героїв Зміїного,
- Дунайська, 1-36,
- Ізмаїльська, 1-25,
- Колонтаївська, 12,15,
- Курганна,1-21,
- Магістральна, 84-122,
- Майстрова, 39,
- Мигдальна, 4,
- Лєонтовича, 3-29,
- Озерна, 1-13,
- Патріотична,
- П. Лещенка, 2-107,
- Південна, 27- 48,
- Розумовського, 2-9,
- Садиковська, 37,
- пров. Кінбурнський, 3-9,
- сквер Дмитра Дорошенка, 1.
Роботи до 17:00.
Південний РЕМ:
- Варненська, 17, 19,( з корпусами)
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- О.Кошиця,
- Наклона, 17/1,
- Отамана Головатого, 1-31,
- Похила, Церковна, 8,
- Отамана Чепіги, 4-52,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова, 22-118,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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