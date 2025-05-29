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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електрики

Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електрики

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Дата публікації: 29 травня 2025 09:57
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли віднвлять постачання, від ДТЕК та Укренерго
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 травня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. До 19:00 світло абонентам обіцяють повернути, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Плани проведення робіт на 29.05.25

Центральний РЕМ:

  • Ангарська,
  • М. Аркаса, 136А,158,  
  • Братська, 2-15,
  • Героїв Зміїного,
  • Дунайська, 1-36,
  • Ізмаїльська, 1-25,  
  • Колонтаївська, 12,15,
  • Курганна,1-21,
  • Магістральна, 84-122,
  • Майстрова, 39,  
  • Мигдальна, 4,  
  • Лєонтовича, 3-29,
  • Озерна, 1-13,
  • Патріотична,
  • П. Лещенка, 2-107,
  •  Південна, 27- 48,
  • Розумовського, 2-9,
  •  Садиковська, 37,
  • пров. Кінбурнський, 3-9,
  • сквер Дмитра Дорошенка, 1.

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ:

  • Варненська, 17, 19,( з корпусами)  

Роботи до  17:00.

Північний РЕМ:

  • О.Кошиця,
  • Наклона, 17/1,
  • Отамана Головатого, 1-31,
  •  Похила,  Церковна, 8,
  • Отамана Чепіги, 4-52,  
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова, 22-118,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7.            

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість вивезення сміття в Одесі. А також про тариф на водопостачання.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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