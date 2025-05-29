Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли віднвлять постачання, від ДТЕК та Укренерго

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 травня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. До 19:00 світло абонентам обіцяють повернути, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Плани проведення робіт на 29.05.25

Центральний РЕМ:

Ангарська,

М. Аркаса, 136А,158,

Братська, 2-15,

Героїв Зміїного,

Дунайська, 1-36,

Ізмаїльська, 1-25,

Колонтаївська, 12,15,

Курганна,1-21,

Магістральна, 84-122,

Майстрова, 39,

Мигдальна, 4,

Лєонтовича, 3-29,

Озерна, 1-13,

Патріотична,

П. Лещенка, 2-107,

Південна, 27- 48,

Розумовського, 2-9,

Садиковська, 37,

пров. Кінбурнський, 3-9,

сквер Дмитра Дорошенка, 1.

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ:

Варненська, 17, 19,( з корпусами)

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

О.Кошиця,

Наклона, 17/1,

Отамана Головатого, 1-31,

Похила, Церковна, 8,

Отамана Чепіги, 4-52,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова, 22-118,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість вивезення сміття в Одесі. А також про тариф на водопостачання.