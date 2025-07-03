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Главная Одесса Атака на Сергеевку — европейский суд рассмотрит дело против РФ

Атака на Сергеевку — европейский суд рассмотрит дело против РФ

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 13:27
В ЕСПЧ подали жалобу относительно обстрела Сергеевки в Одесской области в 2022 году
Уничтоженная база в Сергеевке. Фото: Новини.LIVE

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело в отношении военного преступления РФ — обстрела Сергеевки в Одесской области 1 июля 2022 года. В результате той атаки погибли 22 гражданских лица, более 40 человек получили ранения.

Об этом сообщают адвокаты объединения "Mitrax".

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Жалоба в ЕСПЧ

Адвокатами было подано в ЕСПЧ 28 индивидуальных жалоб в интересах 49 человек, которые потеряли родственников или получили ранения. В общем юристы передали более 5000 страниц материалов — собранных доказательств нарушений Россией статей 1 и 2 Европейской конвенции по правам человека (обязанность уважать права человека и право на жизнь).

Важно, что на момент обтрела — 1 июля 2022 года, Россия все еще пока находилась в периоде сохранения обязательств по Конвенции (до 16 сентября 2022 года). Следовательно, РФ обязана выполнять решения ЕСПЧ, касающиеся событий в пределах этого времени.

Обстрел 1 июля

3 года назад, 1 июля 2022 года, самолеты ВС РФ выпустили три ракеты по курортному поселку в 70 км от Одессы. Одна из них частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. В результате удара погибли 22 человека, среди которых были и дети, еще более 40 человек получили ранения. Среди погибших — 11-летний ребенок. Установлено, что военных объектов в районе поражения не было.

Атака ЗС РФ на Сергіївку 1 липня 2022 року - були загиблі та постраждалі
Дом после обстрела. Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

Напомним, недавно мы писали о годовщине обстрела Одесского района ракетами. А также о поврежденных атаками памятниках архитектуры в нашем городе.

 

Одесса ЕСПЧ обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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