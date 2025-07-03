В ЕСПЧ подали жалобу относительно обстрела Сергеевки в Одесской области в 2022 году

Атака на Сергеевку — европейский суд рассмотрит дело против РФ
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело в отношении военного преступления РФ — обстрела Сергеевки в Одесской области 1 июля 2022 года. В результате той атаки погибли 22 гражданских лица, более 40 человек получили ранения.
Об этом сообщают адвокаты объединения "Mitrax".
Жалоба в ЕСПЧ
Адвокатами было подано в ЕСПЧ 28 индивидуальных жалоб в интересах 49 человек, которые потеряли родственников или получили ранения. В общем юристы передали более 5000 страниц материалов — собранных доказательств нарушений Россией статей 1 и 2 Европейской конвенции по правам человека (обязанность уважать права человека и право на жизнь).
Важно, что на момент обтрела — 1 июля 2022 года, Россия все еще пока находилась в периоде сохранения обязательств по Конвенции (до 16 сентября 2022 года). Следовательно, РФ обязана выполнять решения ЕСПЧ, касающиеся событий в пределах этого времени.
Обстрел 1 июля
3 года назад, 1 июля 2022 года, самолеты ВС РФ выпустили три ракеты по курортному поселку в 70 км от Одессы. Одна из них частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. В результате удара погибли 22 человека, среди которых были и дети, еще более 40 человек получили ранения. Среди погибших — 11-летний ребенок. Установлено, что военных объектов в районе поражения не было.
Напомним, недавно мы писали о годовщине обстрела Одесского района ракетами. А также о поврежденных атаками памятниках архитектуры в нашем городе.
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