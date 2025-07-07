Дроновая атака на Одессу в ночь на 7 июля - есть погибший

Сожженные авто. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью, 7 июля, РФ снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура города, возник пожар. К сожалению, один человек погиб.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия обстрела

Несмотря на активную работу сил ПВО, в городе были попадания вражеских дронов — есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности, СТО, гаражных помещений и легковых автомобилей. В результате удара произошло возгорание помещения для охраны возле жилой новостройки. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. К сожалению, один охранник погиб.

"Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", — говорится в сообщении Олега Кипера.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот поста Олега Кипера

Уничтоженное авто. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека). Сейчас правоохранители только устанавливают полный перечень разрушений и повреждений после ночной атаки РФ.

Утро после обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

На месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушенное помещение. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также о том, что в ЕСПЧ рассматривают жалобу юристов относительно обстрела Сергеевки в 2022 году.