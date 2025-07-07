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Головна Одеса Сонце пече, як скажене — наскільки прогрілось в Одесі море

Сонце пече, як скажене — наскільки прогрілось в Одесі море

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 05:27
Температура моря в Одесі 7 липня: скільки градусів
Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, у понеділок, 7 липня, в Одесі буде спекотно й вітряно, без дощу. Температура повітря вдень сягне понад +30 °C. А ось море поки не надто тепле, лише +18...+19 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі та температура моря

Сьогодні в Одесі опадів не очікується, небо буде частково вкрите хмарами. Вітер південний, із силою 7-12 м/с — помітно освіжатиме, особливо біля узбережжя.

Температура повітря вдень підніметься до +27...+30 °C. Та попри спекотне повітря, море ще не зовсім прогрілося — температура води становить лише +18...+19 °C. Для чутливих до холоду купальників це може бути несподіванкою.

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Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

У районах області теж буде жарко. Вдень очікують до +32°C, місцями — до +36°C. Видимість на дорогах добра, тож водіям не варто хвилюватися через погодні умови.

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Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, в регіоні також діє попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. Через спеку та суху погоду навіть найменше джерело вогню може спричинити займання. Також ми писали, що через "цвітіння" води Куяльницький лиман на Одещині перетворився на рожево-малинове диво.

погода Одеса Чорне море синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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