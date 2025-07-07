Температура моря в Одессе 7 июля: сколько градусов: сколько градусов

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, в понедельник, 7 июля, в Одессе будет жарко и ветрено, без дождя. Температура воздуха днем достигнет более +30 °C. А вот море пока не слишком теплое, всего +18...+19 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе и температура моря

Сегодня в Одессе осадков не ожидается, небо будет частично покрыто облаками. Ветер южный, с силой 7-12 м/с — будет заметно освежать, особенно у побережья.

Температура воздуха днем поднимется до +27...+30 °C. Но несмотря на жаркий воздух, море еще не совсем прогрелось — температура воды составляет лишь +18...+19 °C. Для чувствительных к холоду купальников это может быть неожиданностью.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В районах области тоже будет жарко. Днем ожидают до +32°C, местами — до +36°C. Видимость на дорогах хорошая, поэтому водителям не стоит волноваться из-за погодных условий.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Напомним, в регионе также действует предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары и сухой погоды даже самый маленький источник огня может вызвать возгорание. Также мы писали, что из-за "цветения" воды Куяльницкий лиман в Одесской области превратился в розово-малиновое чудо.