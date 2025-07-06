Погода в Одесі 7 липня — температура, вітер, тиск

Спека не відступає — скільки градусів очікувати завтра в Одесі
Завтра, у понеділок, 7 липня, Одесу чекає сонячний і дуже спекотний день. Опадів не передбачається, небо буде лише злегка вкрите хмарами. Температура повітря відчуватиметься як усі +33 °C. Вітер помірний, а вологість — невисока.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі температура становитиме +22 °C, а вранці підвищиться до +23 °C. Без опадів, вологість помірна, а вітер триматиметься на рівні 4 м/с.
Найспекотніше буде вдень: стовпчик термометра сягне +30 °C, але за відчуттями — до +33 °C. Вітер посилиться до 6 м/с, вологість знизиться до 52%. Увечері повітря трохи охолоне до +29 °C, але спека відчуватиметься навіть сильніше — як +32 °C.
Завтра сонце зійде о 05:12, а зайде — о 20:51. Загальна тривалість світлового дня — 15 годин 39 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +36 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, синоптик розповіла, що упродовж першої декади липня температура в Україні буде нестабільною. Також ми писали, що в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища.
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