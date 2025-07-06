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Головна Одеса Спека не відступає — скільки градусів очікувати завтра в Одесі

Спека не відступає — скільки градусів очікувати завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 16:46
Погода в Одесі 7 липня — температура, вітер, тиск
Діти їдять морозиво. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, у понеділок, 7 липня, Одесу чекає сонячний і дуже спекотний день. Опадів не передбачається, небо буде лише злегка вкрите хмарами. Температура повітря відчуватиметься як усі +33 °C. Вітер помірний, а вологість — невисока.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура становитиме +22 °C, а вранці підвищиться до +23 °C. Без опадів, вологість помірна, а вітер триматиметься на рівні 4 м/с.

Найспекотніше буде вдень: стовпчик термометра сягне +30 °C, але за відчуттями — до +33 °C. Вітер посилиться до 6 м/с, вологість знизиться до 52%. Увечері повітря трохи охолоне до +29 °C, але спека відчуватиметься навіть сильніше — як +32 °C.

Завтра сонце зійде о 05:12, а зайде — о 20:51. Загальна тривалість світлового дня — 15 годин 39 хвилин.

Спека не відступає — скільки градусів очікувати завтра в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +36 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Спека не відступає — скільки градусів очікувати завтра в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, синоптик розповіла, що упродовж першої декади липня температура в Україні буде нестабільною. Також ми писали, що в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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