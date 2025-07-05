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Головна Одеса Літо набирає обертів — яку погоду очікувати в Одесі завтра

Літо набирає обертів — яку погоду очікувати в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 16:49
Погода в Одесі 6 липня: температура, вітер, опади
Жінка купається у воді. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, у неділю, 6 липня, в Одесі буде по-справжньому літній день. Без жодної хмаринки, без опадів і з відчутною спекою вдень. Температура підніметься до +30 °C, тож час планувати відпочинок біля моря або в тіні дерев.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі та вранці температура триматиметься на рівні +22 °C, але вже з обіду повітря розжариться до +30 °C, а відчуватиметься як усі +33 °C. Вітер слабкий, до 4-6 м/с, а вологість повітря коливатиметься від 43% до 59%, що зробить спеку трохи комфортнішою. Атмосферний тиск стабільний — 755-757 мм рт. ст.

Увечері температура знизиться до +28 °C, що також досить тепло. Захід сонця — о 20:51, а день триватиме 15 годин 40 хвилин.

Погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • По Одеській області
  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +35 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища. Також ми повідомляли про обмеження руху для вантажівок на трасах Одещини через спеку.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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