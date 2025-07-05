Погода в Одесі 6 липня: температура, вітер, опади

Жінка купається у воді. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, у неділю, 6 липня, в Одесі буде по-справжньому літній день. Без жодної хмаринки, без опадів і з відчутною спекою вдень. Температура підніметься до +30 °C, тож час планувати відпочинок біля моря або в тіні дерев.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі та вранці температура триматиметься на рівні +22 °C, але вже з обіду повітря розжариться до +30 °C, а відчуватиметься як усі +33 °C. Вітер слабкий, до 4-6 м/с, а вологість повітря коливатиметься від 43% до 59%, що зробить спеку трохи комфортнішою. Атмосферний тиск стабільний — 755-757 мм рт. ст.

Увечері температура знизиться до +28 °C, що також досить тепло. Захід сонця — о 20:51, а день триватиме 15 годин 40 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

По Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +35 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища. Також ми повідомляли про обмеження руху для вантажівок на трасах Одещини через спеку.