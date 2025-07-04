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Головна Одеса На Одещині ввели заборону на проїзд фур — які винятки

На Одещині ввели заборону на проїзд фур — які винятки

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:33
На дорогах Одещини ввели тепловий режим - кого стосується
Фура на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У зв'язку з потеплінням, на автомобільних дорогах Одещини введено тепловий режим. Відтепер фурам, маса яких перевищає 24 тони заборонено їздити, якщо температура повітря більше, ніж +28 °C.

Про це повідомляє Патрульна поліція в Одеській області.

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Температурний режим

Відтепер, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Це стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу.

На кого не поширюється обмеження

Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби, які:

  • використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;
  • перевозять швидкопсувні вантажі;
  • антисанітарні;
  • живі вантажі;
  • вантажі підвищеної небезпеки;
  • військові вантажі, товари подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві на рік обмежать рух біля станції метро. А також про те, скільки витратять на дороги на Одещині.

Одеса дороги Одеська область вантажівки Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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