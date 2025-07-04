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Главная Одесса На Одесчине ввели запрет на проезд фур — какие исключения

На Одесчине ввели запрет на проезд фур — какие исключения

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 19:33
На дорогах Одесской области ввели тепловой режим - кого касается
Фура на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи с потеплением, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим. Отныне фурам, масса которых превышает 24 тонны запрещено ездить, если температура воздуха больше, чем +28 °C.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

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Температурный режим

С этого дня, для сохранения дорожного покрытия, грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Это касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки и возле объектов дорожного сервиса.

На кого не распространяется ограничение

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, которые:

  • используются во время ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
  • перевозят скоропортящиеся грузы;
  • антисанитарные;
  • живые грузы;
  • грузы повышенной опасности;
  • военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны и прочее.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве на год ограничат движение возле станции метро. А также о том, сколько потратят на дороги в Одесской области.

Одесса дороги Одесская область грузовики Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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