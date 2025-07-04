На дорогах Одесской области ввели тепловой режим - кого касается

На Одесчине ввели запрет на проезд фур — какие исключения
В связи с потеплением, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим. Отныне фурам, масса которых превышает 24 тонны запрещено ездить, если температура воздуха больше, чем +28 °C.
Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.
Температурный режим
С этого дня, для сохранения дорожного покрытия, грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Это касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки и возле объектов дорожного сервиса.
На кого не распространяется ограничение
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, которые:
- используются во время ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
- перевозят скоропортящиеся грузы;
- антисанитарные;
- живые грузы;
- грузы повышенной опасности;
- военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны и прочее.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве на год ограничат движение возле станции метро. А также о том, сколько потратят на дороги в Одесской области.
Читайте Новини.LIVE!