Житель Одесской области привез с фронта гранату и бросил ее во двор соседки

Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области привез с фронта боевую гранату и, будучи под алкоголем, бросил ее во двор соседки, с которой у него были конфликтные отношения. Женщина вызвала полицию, правоохранители задержали мужчину и открыли на него уголовное дело.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Жительница Песчанской ОТГ сообщила полицейскому офицеру общины о том, что сосед, с которым у нее длительные неприязненные отношения, бросил в ее двор гранату и после взрыва убежал. Хозяева находились в доме, но, к счастью, не получили травм.



При обследовании домовладения женщины было обнаружено частичное повреждение наружной стены жилого дома и окон. Полицейские изъяли осколки от взорвавшегося предмета для проведения экспертизы. По предварительному заключению специалистов, это была граната Ф-1.

Вещественные доказательства на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

В тот же вечер правоохранители разыскали и задержали 42-летнего подозреваемого. Как выяснилось, гранату он привез из зоны боевых действий, а бросил ее в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о солдате, который стрелял в людей возле бара. А также о жителе Одесской области, который хотел взорвать соседей гранатой.