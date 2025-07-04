Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бросил гранату во двор соседки — задержан житель Одесчины

Бросил гранату во двор соседки — задержан житель Одесчины

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 15:50
Житель Одесской области привез с фронта гранату и бросил ее во двор соседки
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области привез с фронта боевую гранату и, будучи под алкоголем, бросил ее во двор соседки, с которой у него были конфликтные отношения. Женщина вызвала полицию, правоохранители задержали мужчину и открыли на него уголовное дело.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Жительница Песчанской ОТГ сообщила полицейскому офицеру общины о том, что сосед, с которым у нее длительные неприязненные отношения, бросил в ее двор гранату и после взрыва убежал. Хозяева находились в доме, но, к счастью, не получили травм.

При обследовании домовладения женщины было обнаружено частичное повреждение наружной стены жилого дома и окон. Полицейские изъяли осколки от взорвавшегося предмета для проведения экспертизы. По предварительному заключению специалистов, это была граната Ф-1.

поліцейські затримали жителя подільського району, який підірвав вибуховий пристрій у дворі сусідки
Вещественные доказательства на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

В тот же вечер правоохранители разыскали и задержали 42-летнего подозреваемого. Как выяснилось, гранату он привез из зоны боевых действий, а бросил ее в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о солдате, который стрелял в людей возле бара. А также о жителе Одесской области, который хотел взорвать соседей гранатой.

Одесса граната Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации