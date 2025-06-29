Военного из Одесской области осудили за стрельбу возле бара - четверо раненых

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военный из Одесской области, находясь в отпуске, устроил стрельбу возле бара после конфликта с посетителями. Четыре человека получили ранения, одного из них солдат заставил стать на колени и избил его ружьем.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный устроил стрельбу

Инцидент произошел вечером в селе Большой Дальник. Солдат-десантник, который служил по мобилизации гранатометчиком в боевом подразделении, сначала подрался с несколькими мужчинами возле бара. Через пять минут он сел в свою BMW, поехал домой, взял зарегистрированное охотничье ружье и вернулся на место конфликта.

Вооруженный военный произвел два выстрела — один в воздух, второй в толпу. Три человека получили легкие огнестрельные ранения, еще один — травмы средней тяжести. Затем нападавший заставил одного из мужчин стать на колени, после чего ударил его прикладом в голову, а другому — нанес удар стволом ружья.

В суде фигурант дела признал вину, заявил о раскаянии и объяснил, что хотел остановить драку, а ружье использовал как "запугивание". Известно, что потерпевшие не пришли в суд, но просили не наказывать строго.

Какое наказание за стрельбу

Суд признал его виновным по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия. Сначала ему назначили 4 года лишения свободы, однако позже освободили от реального заключения, дав 2 года испытательного срока.

Ему запрещено выезжать за пределы Украины без разрешения органов пробации и обязано регулярно появляться для контроля.

Отдельно суд взыскал с осужденного более 167 тысяч гривен на проведение экспертиз.

Напомним, во Львовской области 58-летний мужчина стрелял по колесам грузовика. Также мы сообщали, что во время застолья житель села Ванчиковцы взорвал гранату во дворе знакомого, в результате взрыва пострадал сам фигурант дела и его знакомый.