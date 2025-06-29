Військового з Одещини засудили за стрілянину біля бару — четверо поранених

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовий з Одещини, перебуваючи у відпустці, влаштував стрілянину біля бару після конфлікту з відвідувачами. Четверо людей отримали поранення, одного з них солдат змусив стати на коліна й побив його рушницею.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Військовий влаштував стрілянину

Інцидент стався ввечері у селі Великий Дальник. Солдат-десантник, який служив за мобілізацією гранатометником у бойовому підрозділі, спочатку побився з кількома чоловіками біля бару. Через п’ять хвилин він сів у свою BMW, поїхав додому, взяв зареєстровану мисливську рушницю і повернувся на місце конфлікту.

Озброєний військовий здійснив два постріли — один у повітря, другий у натовп. Троє людей дістали легкі вогнепальні поранення, ще один — травми середньої тяжкості. Потім нападник змусив одного з чоловіків стати на коліна, після чого вдарив його прикладом у голову, а іншому — завдав удару стволом рушниці.

У суді фігурант справи визнав провину, заявив про каяття й пояснив, що хотів зупинити бійку, а рушницю використав як "залякування". Відомо, що потерпілі не прийшли до суду, але просили не карати суворо.

Яке покарання за стрілянину

Суд визнав його винним за статтею хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Спочатку йому призначили 4 роки позбавлення волі, однак пізніше звільнили від реального ув’язнення, давши 2 роки іспитового строку.

Йому заборонено виїжджати за межі України без дозволу органів пробації та зобов’язано регулярно з’являтись для контролю.

Окремо суд стягнув із засудженого понад 167 тисяч гривень на проведення експертиз.

Нагадаємо, у Львівській області 58-річний чоловік стріляв по колесах вантажівки. Також ми повідомляли, що під час застілля житель села Ванчиківці підірвав гранату на подвір’ї знайомого, внаслідок вибуху постраждав сам фігурант справи та його знайомий.