Житель Одесчины хотел подорвать людей гранатой

Подозреваемый после задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области под алкоголем угрожал людям на улице ножом и гранатой. В результате его задержали и разоружили полицейские, мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 53-летний нетрезвый житель Окнянской ОТГ, проходя мимо молодежи возле магазина, начал высказываться в адрес присутствующих нецензурными словами и толкнул девушку. Один из парней сделал ему замечание, а фигурант в ответ ножом порезал колеса на его автомобиле, который стоял рядом. После этого владелец машины обратился в полицию. Прибыв на место происшествия, группа реагирования обнаружила нарушителя, который держал в руке гранату без предохранительного кольца и угрожал ее взорвать. Полицейские разоружили и задержали его. Никто из людей не пострадал.

Граната и нож. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области



Полицейские изъяли с места происшествия ручную осколочную гранату и нож. Также во время проведения неотложного обыска в домовладении фигуранта полицейские обнаружили 60 патронов калибра 5.45 мм. По словам мужчины, их он якобы приобрел в другой области. Все оружие следователи направили на экспертизу. Позже оказалось, что подозреваемый имеет непогашенную судимость за убийство.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 240 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о том, как на Львовщине бросили гранату в здание ТЦК. А также об одессите, который планировал переправить мужчин в Молдову.