Одесита засудили на 7 років за незаконне переправлення через кордон

Порушники правил перетину кордону. Фото ілюстративне архівне: ДПСУ

Ямпільський районний суд Вінницької області ухвалив вирок 57-річному жителю Одеси, якого обвинувачували в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зловмисник пропонував військовозобов’язаним громадянам, яким заборонено перетинати кордон під час дії воєнного стану, незаконно переправитися до Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

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За даними слідства, чоловік мав доставити військовозобов'язаних до берега Дністра, де заздалегідь підготував надувний човен. За цю "послугу" кожен із чоловіків мав заплатити від 4 до 5 тисяч доларів США.

План обвинуваченого зірвався — під час перевезення групи до прикордонної зони його діяльність була викрита правоохоронцями, його затримали. Слідчі Могилів-Подільського райвідділу поліції зібрали докази, які підтвердили його вину.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також підлягають спеціальній конфіскації грошові кошти у розмірі 12 300 доларів США, 550 євро та засоби, які використовувались для вчинення злочину — зокрема автомобіль і човен.

Кримінальне провадження велося за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою осіб з корисливих мотивів.

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