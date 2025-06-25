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Главная Одесса Одессита осудили за попытку переправить мужчин в Молдову

Одессита осудили за попытку переправить мужчин в Молдову

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Дата публикации 25 июня 2025 10:02
Одессита осудили на 7 лет за незаконную переправку через границу
Нарушители правил пересечения границы. Фото иллюстративное архивное: ГПСУ
Ключові моменти Одессит хотел организовать бизнес на переправке мужчин в Молдову

Ямпольский районный суд Винницкой области вынес приговор 57-летнему жителю Одессы, которого обвиняли в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Злоумышленник предлагал военнообязанным гражданам, которым запрещено пересекать границу во время действия военного положения, незаконно переправиться в Молдову вне официальных пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

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По данным следствия, мужчина должен был доставить военнообязанных к берегу Днестра, где заранее подготовил надувную лодку. За эту "услугу" каждый из мужчин должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов США.

План обвиняемого сорвался — при перевозке группы в пограничную зону его деятельность была разоблачена правоохранителями, его задержали. Следователи Могилев-Подольского райотдела полиции собрали доказательства, которые подтвердили его вину.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также подлежат специальной конфискации денежные средства в размере 12 300 долларов США, 550 евро и средства, которые использовались для совершения преступления — в частности автомобиль и лодка.

Уголовное производство велось по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконное пересечение лиц через государственную границу, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.

Напомним, на Закарпатье судили военнослужащую, которая обманула командование и рассказывала, что она беременна.

Также в Харькове объявили приговор поджигателю авто военных.

Одесса граница суд Одесская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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