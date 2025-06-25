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Головна Одеса Житель Одещини хотів підірвати людей гранатою — що загрожує

Житель Одещини хотів підірвати людей гранатою — що загрожує

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Дата публікації: 25 червня 2025 13:20
Житель Одещини хотів підірвати людей гранатою
Підозрюваний після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Мешканець Одещини під алкоголем погрожував людям на вулиці ножем та гранатою. В результаті його затримали та роззброїли поліцейські, чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 53-річний нетверезий мешканець Окнянської ОТГ, проходячи повз молоді біля магазину, почав висловлюватися на адресу присутніх нецензурними словами та штовхнув дівчину. Один із хлопців зробив йому зауваження, а фігурант у відповідь ножем порізав колеса на його автомобілі, який стояв поруч. Після скоєного власник автівки звернувся до поліції. Прибувши на місце події, група реагування  виявила порушника, який тримав у руці гранату без запобіжного кільця і погрожував її підірвати. Поліцейські роззброїли та затримали його. Ніхто з людей не постраждав. 

з ножем та гранатою прискіпався до молоді: поліцейські затримали жителя подільського району за хуліганство та незаконне поводження з вибухонебезпечними предметами
Граната та ніж. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області



Поліцейські вилучили з місця події ручну осколкову гранату та ніж. Також під час проведення невідкладного обшуку в домоволодінні фігуранта поліцейські виявили 60 набоїв калібру 5.45 мм. Зі слів чоловіка, їх він нібито придбав в іншій області. Усю зброю слідчі скерували на експертизу. Пізніше виявилось, що підозрюваний має непогашену судимість за вбивство.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за за ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (придбання, носіння і зберігання вибухових речовин і бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Львівщині кинули гранату у будівлю ТЦК. А також про одесита, який планував переправити чоловіків у Молдову.

Одеса граната Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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