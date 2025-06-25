Последствия дроновой атаки РФ на Вилково в Одесской области - первые фото

На месте попадания. Фото: Измаильская РГА

Стало известно о последствиях ночной атаки вражеских дронов-камикадзе на Вилково. Российские БпЛА уничтожили складские помещения одного из предприятий и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Последствия атаки

Ударом РФ были повреждены складские помещения, где хранился камыш, а также объекты, связанные с водоснабжением, канализационной и мелиоративной системами. К счастью, обошлось без пострадавших. В Измаильской ОТГ была создана специальная комиссия по обследованию повреждений. Она фиксирует разрушения и определяет первоочередные потребности для восстановления критической инфраструктуры.

"Измаильская РГА находится в постоянной коммуникации с громадами, обеспечивая быстрое реагирование и поддержку в условиях вражеских атак",— говорится в сообщении Измаильской РГА.

Уничтожены складские помещения. Фото: Измаильская РГА

После атаки. Фото: Измаильская РГА

Поврежденное оборудование. Фото: Измаильская РГА

Напомним, недавно мы писали о шахедной атаке на Вилково 25 июня. А также о ракетном обстреле лицея в Белгороде-Днестровском Одесской области.