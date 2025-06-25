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Головна Одеса Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків обстрілу

Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків обстрілу

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Дата публікації: 25 червня 2025 12:10
Наслідки дронової атаки РФ на Вилкове на Одещині - перші фото
На місці влучання. Фото: Ізмаїльська РДА
Ключові моменти Наслідки атаки

Стало відомо про наслідки нічної атаки ворожих дронів-камікадзе на Вилкове. Російські БпЛА знищили складські приміщення одонго з підприємств та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Наслідки атаки

Ударом РФ було пошкоджено складські приміщення, де зберігався очерет, а також об’єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами. На щастя, обійшлося без постраждалих. В Ізмаїльській ОТГ було створено спеціальну комісію з обстеження пошкоджень. Вона фіксує руйнування та визначає першочергові потреби для відновлення критичної інфраструктури.

"Ізмаїльська РДА перебуває в постійній комунікації з громадами, забезпечуючи швидке реагування та підтримку в умовах ворожих атак",— йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків обстрілу - фото 1
Знищені складські приміщення. Фото: Ізмаїльська РДА
Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків обстрілу - фото 2
Після атаки. Фото: Ізмаїльська РДА
Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків обстрілу - фото 3
Пошкоджене обладнання. Фото: Ізмаїльська РДА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахедну атаку на Вилкове 25 червня.  А також про ракетний обстріл ліцею у Білгороді-Дністровському на Одещині.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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