Наслідки дронової атаки РФ на Вилкове на Одещині - перші фото

На місці влучання. Фото: Ізмаїльська РДА

Стало відомо про наслідки нічної атаки ворожих дронів-камікадзе на Вилкове. Російські БпЛА знищили складські приміщення одонго з підприємств та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Наслідки атаки

Ударом РФ було пошкоджено складські приміщення, де зберігався очерет, а також об’єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами. На щастя, обійшлося без постраждалих. В Ізмаїльській ОТГ було створено спеціальну комісію з обстеження пошкоджень. Вона фіксує руйнування та визначає першочергові потреби для відновлення критичної інфраструктури.

"Ізмаїльська РДА перебуває в постійній комунікації з громадами, забезпечуючи швидке реагування та підтримку в умовах ворожих атак",— йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

Знищені складські приміщення. Фото: Ізмаїльська РДА

Після атаки. Фото: Ізмаїльська РДА

Пошкоджене обладнання. Фото: Ізмаїльська РДА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахедну атаку на Вилкове 25 червня. А також про ракетний обстріл ліцею у Білгороді-Дністровському на Одещині.