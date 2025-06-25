Дроновый обстрел города Вилково в Одесской области - последствия атаки РФ 25 июня

Дроны РФ в небе. Фото иллюстративное: Цензор.нет

Этой ночью россияне снова совершили дроновый обстрел Одесской области. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура города Вилково. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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В ночь на 25 июня 2025 года российские войска совершили атаку на Вилковскую территориальную громаду Одесской области дронами-камикадзе типа "Шахид". Под ударами БпЛА вновь оказалась инфраструктура города Вилково. По данным Измаильской РГА, враг уже не впервые пытается оставить этот населенный пункт без водоснабжения.

"Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны. Выражаем благодарность нашим Силам противовоздушной обороны. Держимся!",— говорится в сообщении Измаильской районной государственной администрации.

Сообщение Измаильской РГА. Фото: скриншот поста Измаильской РГА

Всего, по данным Воздушных сил Украины, в течение этой ночи были зафиксированы попадания ударных БПЛА РФ на 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавались взрывы. А также о ракетном обстреле лицея в Белгороде-Днестровском.