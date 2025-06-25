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Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — враг пытался оставить Вилково без воды

Ночная атака на Одесчину — враг пытался оставить Вилково без воды

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 09:44
Дроновый обстрел города Вилково в Одесской области - последствия атаки РФ 25 июня
Дроны РФ в небе. Фото иллюстративное: Цензор.нет
Ключові моменти Атака на Одесскую область

Этой ночью россияне снова совершили дроновый обстрел Одесской области. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура города Вилково. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Атака на Одесскую область

В ночь на 25 июня 2025 года российские войска совершили атаку на Вилковскую территориальную громаду Одесской области дронами-камикадзе типа "Шахид". Под ударами БпЛА вновь оказалась инфраструктура города Вилково. По данным Измаильской РГА, враг уже не впервые пытается оставить этот населенный пункт без водоснабжения.

"Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны. Выражаем благодарность нашим Силам противовоздушной обороны. Держимся!",— говорится в сообщении Измаильской районной государственной администрации.

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Сообщение Измаильской РГА. Фото: скриншот поста Измаильской РГА

Всего, по данным Воздушных сил Украины, в течение этой ночи были зафиксированы попадания ударных БПЛА РФ на 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавались взрывы. А также о ракетном обстреле лицея в Белгороде-Днестровском.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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