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Головна Одеса Нічна атака на Одещину — ворог намагався лишити Вилкове без води

Нічна атака на Одещину — ворог намагався лишити Вилкове без води

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Дата публікації: 25 червня 2025 09:44
Дроновий обстріл міста Вилкове на Одещині - наслідки атаки РФ 25 червня
Дрони РФ у небі. Фото ілюстративне: Цензор.нет
Ключові моменти Атака на Одещину

Цієї ночі росіяни знову здійснили дроновий обстріл Одещини. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура міста Вилкове. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідоляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Атака на Одещину

В ніч на 25 червня 2025 року російські війська здійснили атаку на Вилківську територіальну громаду Одещини дронами-камікадзе типу "Шахид". Під ударами БпЛА знов опинилася інфраструктура міста Вилкове. За даними Ізмаїльської РДА, ворог вже не вперше намагається залишити цей населенний пункт без водопостачання. 

"Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни. Висловлюємо подяку нашим Силам протиповітряної оборони. Тримаймося!",— йдеться у повідомленні Ізмаїльської районної державної адміністрації.

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Повідомлення Ізмаїльської РДА. Фото: скриншот посту Ізмаїльської РДА

Загалом, за даними повітряних сил, протягом цієї ночі були зафіксовані влучання ударних БпЛА РФ у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині лунали вибухи. А також про ракетний обстріл ліцею у Білгороді-Дністровському.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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