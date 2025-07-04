В Одесской области уберут с учета Минкульта 2 памятника поэту Пушкину

Памятник Пушкину в Болграде. Фото: Памятники Пушкину

Министерство культуры планирует снять с учета ряд российских/советских памятников на территории Одесской области. Речь идет о монументах поэту Александру Пушкину в некоторых населенных пунктах региона.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

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Каких памятников коснется

Министерство культуры готовит приказ о выводе российских/советских памятников с учета на территории Одесской области. Это коснется монументов поэту Александру Пушкину в городах Болград и Татарбунары.

Памятник Пушкину в Болграде (на ул. Руслана Прусова), который был поставлен на учет в 1971 году, будет снят из-за того, что он не был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и не является объектом культурного наследия. То же касается и монумента поэту в Татарбунарах, который стоял там с 1984 года. Соответствующие рекомендации в Минкульт поступили от Украинского института национальной памяти.

"Также информируем, что представление со стороны Одесской областной военной администрации о занесении этого объекта в Реестр в Министерство не поступало",— говорится в ответе Минкульта на запрос активистов.

Ответ Минкульта. Фото: "Деколонизация. Украина"

Напомним, недавно мы писали о том, что думают горожане о памятнике Пушкину в Одессе. А также о том, почему монумент в честь поэта в нашем городе сносить не будут.