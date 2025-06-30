Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зносити чи ні пам'ятник Пушкіну в Одесі — що думають містяни

Зносити чи ні пам'ятник Пушкіну в Одесі — що думають містяни

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 22:33
Пам’ятник Пушкіну в Одесі 2025 — чи треба зносити, що кажуть одесити
Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дискусія про те, що робити з пам’ятником Олександру Пушкіну в центрі Одеси, знову набирає обертів. Під час війни з РФ для багатьох українців російська культурна спадщина — не просто мистецтво чи історія, а складний і болісний символ. Одні наполягають на тому, що в українському місті не повинно залишатися місця для постатей, пов’язаних з імперською політикою. Інші нагадують: історія не буває однозначною, і вирішувати долю пам’ятників слід зважено. 

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати у людей: як вони ставляться до пам'ятника Пушкіну?

Реклама
Читайте також:

Пушкін — історія Одеси

Для частини одеситів головне — не забувати минуле, яким би воно не було. Вони не проти переосмислення символів, але виступають проти тотального знищення. На їхню думку, культурні фігури на кшталт Пушкіна слід виводити з центрального простору міста, але не стирати повністю з пам’яті. Один із респондентів впевнений, необхідний окремий парк скульптур. Там вони можуть стати об’єктами для критичного осмислення, а не предметами культу.

"Дорослі люди повинні приймати історію такою, як вона є, а не переписувати зараз її. Вони можуть бути незгідні з нею, можуть не любити Пушкіна. Але це історія, і якщо ця людина має якийсь історичний вплив на місто, вона може бути у вигляді пам'ятника. Мені подобається ідея зробити парк колишніх героїв, будь-то історичних персоналій, зробити там якісь зони для дітей, екскурсії. Пушкін може не стояти в центрі міста, а десь у цьому парку та виконувати свою роль", — розповів Павло.

Місцевий житель Павло про ідея перенесення памятника
Одесит Павло про ідею перенесення пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Ця позиція поєднує і повагу до історичного спадку, і бажання осмислити його у новому контексті. Для багатьох одеситів пам’ятник Пушкіну — це більше ніж просто скульптура. Це частина родинної історії, простору, з яким виросли кілька поколінь. Люди, які все життя провели в Одесі, сприймають такі об’єкти як своєрідний зв’язок із минулим. 

"Я живу в Одесі все життя, мені 64 роки, я одеситка в п'ятому поколінні. Особисто я вважаю що пам'ятник Пушкіну, зносити не треба. Там є надпис "Граждане Одессы". Тобто не ми ставили цей пам'ятник, і ніхто зараз не має права його зносити", — зазначила Тетяна. 

Місцева жителька Тетяна про свою думку
Одеситка Тетяна про свою думку що до пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Знесення пам'ятників 

Є й ті, хто не бачить великої потреби в дискусії про пам’ятники саме зараз. Для них такі теми здаються другорядними в умовах війни, коли ресурси та увага мають бути зосереджені на більш нагальних викликах. Розмови про демонтаж сприймаються як спосіб відволікання уваги від важливіших питань — безпеки, реформ, соціальних проблем. 

"Та, в принципі, мені байдуже. На цей час цим краще не займатися, бо в нас є інші питання, якими краще приділити увагу, ніж знесення пам'ятників", — каже Софія. 

Місцева жителька Софія про свою позицію що до Пушкіна
Одеситка Софія про те, що байдужа до Пушкіна. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох українців сьогодні важливіше зберігати стабільність, ніж вдаватися до символічних жестів. І хоча вони не мають чіткої думки про долю пам’ятника, для них головне — фокус на сьогоднішні проблеми. 

"Є більш нагальні потреби, ніж зараз займатися цим. Навіщо роздувати зараз це. Лише щоб відвертати суспільство від важливих подій чи новин", — зазначила Валерія.

Одеситка Валерія про свою думку що до памятника
Місцева жителька Валерія про свою думку щодо пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Пушкін не заважає 

Є й байдужіші голоси — ті, хто не приділяє пам’ятникам великого значення. Головне, щоб скульптура не створювала конфліктів, не провокувала суспільство і не псувала міський простір. Це питання більше з погляду естетики, ніж ідеології. Якщо пам’ятник доглянутий, гармонійно вписаний у простір і не викликає спротиву — то хай собі буде. 

"Якщо він нікому не заважає та має гарний вигляд, то можна залишити, чого б і ні", — зауважила Софія. 

Місцева жителька Софія про памятку
Одеситка Софія про Пушкіна. Фото: Новини.LIVE

Для людей це просто фоновий елемент — як лавка чи ліхтар. Але навіть байдужість — це відповідь, і вона важлива для розуміння того, наскільки глибоко ця тема дійсно зачіпає людей. Іноді незаангажованість — це теж форма спокою в часи змін.

"Нічого, я вам не скажу про це. Мені якось до пам'ятників взагалі байдуже", — каже Андрій.

Одесит Андрій про памятник Пушкіну
Місцевий житель Андрій про пам'ятник Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Суперечки довкола пам’ятника Пушкіну — це не тільки про одну постать і не тільки про російську культуру. Це про глибші речі: як Одеса бачить себе в майбутньому, які символи хоче зберегти і як переосмислює минуле. У місті, де переплелися десятки культур і традицій, відповідь ніколи не буде простою. Але важливо, що це питання починають обговорювати відкрито. Бо тільки через такі розмови можна дійти до зважених рішень — без руйнації, але з розумінням і відповідальністю.

Раніше ми писали, що одесити вийшли до пам'ятника Пушкіну на протест. А також про те, чи будуть зносити пам'ятник у центрі Одеси. 

Одеса Україна опитування декомунізація пам'ятник Новини Одеси
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації