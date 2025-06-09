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Головна Одеса Туристка в Одесі обурилася Пушкіним і вивісками російською

Туристка в Одесі обурилася Пушкіним і вивісками російською

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Дата публікації: 9 червня 2025 15:45
Туристка в Одесі була здивована радянською символікою та пам'ятником Пушкіну
Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Туристка відвідала Одесу та залишилася під глибоким враженням від краси нашого міста. Однак жінку чомусь здивували пам'ятник поету Пушкіну та російськомовні вивіски в історичному центрі.

Відео із враженнями дівчини шириться соцмережами.

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Враження від Одеси

На відео, яке шириться соцмережами, туристка вражена красою Одеси, її архітектурою в італійському стилі, дивовижними фонтанами та доглянутими вулицями міста. Дівчина також відмітила неймовірну стійкість місцевих мешканців, які, попри регулярні атаки російських дронів-камікадзе, підтримують неймовірний порядок. Однак приїжджу жінку все ж таки здивували російськомовні вивіски, пам’ятник Олександру Пушкіну біля мерії, та радянська символіка.

"Звісно, і не без трохи крінжу: якісь незрозумілі ордени Леніна, 30 КПСС імені Красного Луча якогось, прямо напроти Опери. Що це взагалі таке? Пам’ятник Пушкіну, якісь вивіски російською мовою...", — каже туристка на відео.

Крім того, жінку обурили наслідки прильотів та видовище понівеченого одеського морвокзалу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи буде в Одесі курортний сезон. А також про відпочивальника, який вийшов на прогулянку та лишився 500 гривень, навіть нічого не купивши.

Одеса туристи соцмережі пам'ятник Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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