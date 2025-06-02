Беременная женщина пожаловалась на плохой сервис в одесском дельфинарии в отношении нее и ее ребенка с инвалидностью

Одесский дельфинарий. Фото иллюстративное: delfinarij-nemo

Беременная женщина с ребенком с инвалидностью посетила одесский дельфинарий "Немо" и возмутилась отношением к клиентам. В частности, несмотря на высокие цены, заведение оказалось совсем не инклюзивным.

Видео с возмущением женщины распространяется по соцсетям.

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На видео, которое распространяется по соцсетям, женщина жалуется, что вход в аквазону дельфинария "Немо" обошелся ее семье в 5000 гривен (по 2000 грн за человека плюс залог за аренду халатов). Однако несмотря на такие расценки, ее ребенку с инвалидностью предложили переодеваться в общественном туалете, стоя на полу. От такого сервиса посетители отказались. Кроме того, никаких льготных условий для маломобильного лица не предоставили.

"Вы что, серьезно? Вы считаете, что мой ребенок должен вставать ногами на пол в общественном туалете?",— говорит возмущенная женщина на видео.

Также женщина пожаловалась на то, что за парковку на территории дельфинария посетителям пришлось заплатить дополнительно 400 гривен, хотя машина простояла на стоянке не 4, а 3,5 часа. Это связано с тем, что оплата за услугу не поминутная, а почасовая.

Напомним, недавно мы писали о беременной женщине, которую выгнали из Одесской областной больницы. А также об очередном языковом скандале в нашем городе.