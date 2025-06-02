Вагітна жінка поскаржилася на поганий сервіс в одеському дельфінарії щодо неї та їїї дитини з інвалідністю

Одеський дельфінарій. Фото ілюстративне: delfinarij-nemo

Вагітка жінка із дитиною з інвалідністю відвідала одеський дельфінарій "Немо" та обурилася відношенням до клієнтів. Зокрема, незважаючи на високі ціни, заклад виявився зовсім не інклюзивним.

Відео із обуренням жінки шириться соцмережами.

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На відео, яке шириться соцмережами, жінка скаржиться, що вхід в аквазону дельфінарія "Немо" обійшовся її родині у 5000 гривень (по 2000 грн за людину плюс застава за оренду халатів). Однак незважаючи на такі розцінки, її дитині з інвалідністю запропонували перевдягатися в громадському туалеті, стоячи на підлозі. Від такого сервісу відвідувачі відмовилися. Крім того, ніяких пільгових умов для маломобільної особи не надали.

"Ви що, серйозно? Ви вважаєте, що моя дитина повинна вставати ногами на підлогу в громадському туалеті?", — каже обурена жінка на відео.

Також жінка поскаржилася на те, що за паркування на території дельфінарію відвідувачам довелося заплатити додатково 400 гривень, хоча автівка простояла на стоянці не 4, а 3,5 години. Це пов'язано із тим, що оплата за послугу не похвилинна, а погодинна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вагітну жінку, яку вигнали з Одеської обласної лікарні. А також про черговий мовний скандал в нашому місті.