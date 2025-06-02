Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Дорого та не інклюзивно — скандал в одеському дельфінарії

Дорого та не інклюзивно — скандал в одеському дельфінарії

Ua en ru
Дата публікації: 2 червня 2025 11:52
Вагітна жінка поскаржилася на поганий сервіс в одеському дельфінарії щодо неї та їїї дитини з інвалідністю
Одеський дельфінарій. Фото ілюстративне: delfinarij-nemo

Вагітка жінка із дитиною з інвалідністю відвідала одеський дельфінарій "Немо" та обурилася відношенням до клієнтів. Зокрема, незважаючи на високі ціни, заклад виявився зовсім не інклюзивним.

Відео із обуренням жінки шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Невиправдано дорого

На відео, яке шириться соцмережами, жінка скаржиться, що вхід в аквазону дельфінарія "Немо" обійшовся її родині у 5000 гривень (по 2000 грн за людину плюс застава за оренду халатів). Однак незважаючи на такі розцінки, її дитині з інвалідністю запропонували перевдягатися в громадському туалеті, стоячи на підлозі. Від такого сервісу відвідувачі відмовилися. Крім того, ніяких пільгових умов для маломобільної особи не надали.

"Ви що, серйозно? Ви вважаєте, що моя дитина повинна вставати ногами на підлогу в громадському туалеті?", — каже обурена жінка на відео.

Також жінка поскаржилася на те, що за паркування на території дельфінарію відвідувачам довелося заплатити додатково 400 гривень, хоча автівка простояла на стоянці не 4, а 3,5 години. Це пов'язано із тим, що оплата за послугу не похвилинна, а погодинна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вагітну жінку, яку вигнали з Одеської обласної лікарні. А також про черговий мовний скандал в нашому місті.

Одеса туалети Новини Одеси дельфіни ціни
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /