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Отключения света — кто из одесситов будет без электричества

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Дата публикации 2 июня 2025 09:55
Массовое отключение света в Одессе — какие адреса и когда специалисты ДТЭК возобновят поставки
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города временно останутся без электричества. Однако до 19:00 свет абонентам обещают вернуть.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • пер. Шампанский, 9,
  • пр-т Украинки Леси, 27, 27А, 29, 31, Сегедская, 2,2а,
  • переулок Лунный, 6.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Агрономическая,
  • Большая Садовая,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана,
  • 1/ГАР, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 81, 83, 90А,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62/б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Котляревского, 12/б,
  • Круглая,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Летняя, 23-41,
  • Малая Садовая, 2-22, 1-17,
  • Мариупольская,
  • М. Михновского,
  • Болобочана,
  • Молодежная,
  • Неждановой, 30-62, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога, 1-65,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Тарутинская, 1-11,
  • С. Усикова, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Хуторская,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четвертая, 33Г, 33Б,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Агрономический, 1-8а,
  • пер. Л. Гинзбург,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Килевый,
  • переулок Круговой,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской,
  • переулок Новый,
  • переулок Оранжерейный,
  • переулок Украинки Леси, 10, 11, 12, 20,
  • переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,
  • переулок. переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,
  • пр-т Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00-19:00

Южный РЭС:

  • А. Бачинского,
  • Бригадная,
  • Ак. Вернадского,
  • Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,
  • Китобойная, 6,
  • Куприна, 50-54/б,
  • Л. Курбаса, 15-30,
  • А. Музычка,
  • Шелухина, 25а, 27,
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чубаевская, 8, 8/1, 12,
  • Штурвальная, 15-21,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
  • переулок Черниговский, 1а.

Работы до 17:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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