Массовое отключение света в Одессе — какие адреса и когда специалисты ДТЭК возобновят поставки

Отключения света — кто из одесситов будет без электричества
Сегодня, 2 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города временно останутся без электричества. Однако до 19:00 свет абонентам обещают вернуть.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- пер. Шампанский, 9,
- пр-т Украинки Леси, 27, 27А, 29, 31, Сегедская, 2,2а,
- переулок Лунный, 6.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Агрономическая,
- Большая Садовая,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана,
- 1/ГАР, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Дорожная, 1-22,
- Петра Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62/б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого, 115-151,
- Котляревского, 12/б,
- Круглая,
- Крушельницкого, 1-37,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 2-22, 1-17,
- Мариупольская,
- М. Михновского,
- Болобочана,
- Молодежная,
- Неждановой, 30-62, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога, 1-65,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Тарутинская, 1-11,
- С. Усикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Хуторская,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Агрономический, 1-8а,
- пер. Л. Гинзбург,
- переулок Квантовый,
- переулок Килевый,
- переулок Круговой,
- переулок Крушельницкой, 1-5а,
- переулок Мастерской,
- переулок Новый,
- переулок Оранжерейный,
- переулок Украинки Леси, 10, 11, 12, 20,
- переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,
- переулок. переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,
- пр-т Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 17:00-19:00
Южный РЭС:
- А. Бачинского,
- Бригадная,
- Ак. Вернадского,
- Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,
- Китобойная, 6,
- Куприна, 50-54/б,
- Л. Курбаса, 15-30,
- А. Музычка,
- Шелухина, 25а, 27,
- Педагогическая, 21,
- Черниговская, 1-24,
- Чубаевская, 8, 8/1, 12,
- Штурвальная, 15-21,
- переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
- переулок Черниговский, 1а.
Работы до 17:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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