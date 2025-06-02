Массовое отключение света в Одессе — какие адреса и когда специалисты ДТЭК возобновят поставки

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города временно останутся без электричества. Однако до 19:00 свет абонентам обещают вернуть.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

пер. Шампанский, 9,

пр-т Украинки Леси, 27, 27А, 29, 31, Сегедская, 2,2а,

переулок Лунный, 6.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Агрономическая,

Большая Садовая,

Высокая, 1-20,

Глаубермана,

1/ГАР, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 164,

Донецкая, 5-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81, 83, 90А,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62/б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Коровицкого, 115-151,

Котляревского, 12/б,

Круглая,

Крушельницкого, 1-37,

Летняя, 23-41,

Малая Садовая, 2-22, 1-17,

Мариупольская,

М. Михновского,

Болобочана,

Молодежная,

Неждановой, 30-62, 117-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная дорога, 1-65,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Тарутинская, 1-11,

С. Усикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Хуторская,

Цебриковская, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четвертая, 33Г, 33Б,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Агрономический, 1-8а,

пер. Л. Гинзбург,

переулок Квантовый,

переулок Килевый,

переулок Круговой,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской,

переулок Новый,

переулок Оранжерейный,

переулок Украинки Леси, 10, 11, 12, 20,

переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,

переулок. переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,

пр-т Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00-19:00

Южный РЭС:

А. Бачинского,

Бригадная,

Ак. Вернадского,

Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,

Китобойная, 6,

Куприна, 50-54/б,

Л. Курбаса, 15-30,

А. Музычка,

Шелухина, 25а, 27,

Педагогическая, 21,

Черниговская, 1-24,

Чубаевская, 8, 8/1, 12,

Штурвальная, 15-21,

переулок 2-й Китобойный, 1-18а,

переулок Черниговский, 1а.

Работы до 17:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.