Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли фахівці ДТЕК відновлять постачання

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста тимчасово залишаться без електрики. Однак до 19:00 світло абонентам обіцяють повернути.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

пров. Шампанський, 9,

пр-т Українки Лесі, 27, 27А, 29, 31, Сегедська, 2,2а,

пров. Місячний, 6.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Агрономічна,

Велика Садова,

Висока, 1-20,

Глаубермана,

1/ГАР, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 164,

Донецька, 5-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка Петра, 81, 83, 90А,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62/б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Коровицького, 115-151,

Котляревського, 12/б,

Кругова,

Крушельницького, 1-37,

Літня, 23-41,

Мала Садова, 2-22, 1-17,

Маріупольська,

М. Міхновського,

Болобочана,

Молодіжна,

Нежданової, 30-62, 117-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна дорога, 1-65,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Тарутинська, 1- 11,

С. Усикова, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Хуторська,

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четверта, 33Г, 33Б,

Шполянської, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров.Агрономічний, 1-8а,

пров. Л. Гінзбург,

пров. Квантовий,

пров. Кілевий,

пров. Круговий,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській,

пров. Новий,

пров. Оранжерейний,

пров. Українки Лесі, 10, 11, 12, 20,

пров. Шахтинський, 25-31, 18-46,

пров. пров. Шебелинський, 13,13-А,15-27,

пр-т Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00-19:00

Південний РЕМ:

А. Бачинського,

Бригадна,

Ак. Вернадського,

Геллера Юхима, 12,12А,12В,24,26А,

Китобійна, 6,

Купріна, 50-54/б,

Л. Курбаса, 15-30,

А. Музичка,

Шелухіна, 25а, 27,

Педагогічна, 21,

Чернігівська, 1-24,

Чубаївська, 8, 8/1, 12,

Штурвальна, 15-21,

пров. 2-й Китобійний, 1-18а,

пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.