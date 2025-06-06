Отдыхающий за час потратил в Одессе 500 гривен за час

Вышел погулять и отдал 500 грн — отдыхающий об Одессе
Пользователь соцсетей пожаловался на то, что его постоянно обманывают на Дерибасовской в Одессе. Мужчина говорит, что за один час в центре города он лишился 500 гривен, почти ничего при этом не приобретя.
Видео мужчины распространяется по соцсетям.
500 гривен за прогулку
Пользователь соцсетей рассказал, что как только он вышел на Дерибасовскую — ему надели на руку желто-голубую ленту, после чего сразу потребовали за нее денег. После этого мужчине дали несколько минут подержать голубя и сфотографировали его с птицей. За эту услугу также пришлось заплатить 200 гривен. Еще 50 грн. доверчивый отдыхающий отдал "бабушке-беженке", которой якобы не хватало средств на дорогу домой в Павлоград. Столько же пришлось пожертвовать знаменитой одесской монашке Людмиле, которой, по ее словам не хватает на еду.
"Только появляются на Дерибасовской, сразу минус 500 гривен. Надели ленточку на руку — дай денег, уже намахали. Дали голубя подержать — еще 200 гривен. 50 для бабушки-беженки, которая никак не может доехать до Павлограда и торчит каждый день на Дерибасовской. 50 гривен нужно было Люде, монашке на питание. Это только со мной? Я такой лох? Или со всеми такие приколы происходят", — говорит возмущенный пользователь соцсетей.
Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе требовали с военного без ног 1000 гривен за фото с вороном. А также о скандале в дельфинарии из-за плохого обстлуживания.
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