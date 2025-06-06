Отдыхающий за час потратил в Одессе 500 гривен за час

Дерибасовская в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пользователь соцсетей пожаловался на то, что его постоянно обманывают на Дерибасовской в Одессе. Мужчина говорит, что за один час в центре города он лишился 500 гривен, почти ничего при этом не приобретя.

Видео мужчины распространяется по соцсетям.

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Пользователь соцсетей рассказал, что как только он вышел на Дерибасовскую — ему надели на руку желто-голубую ленту, после чего сразу потребовали за нее денег. После этого мужчине дали несколько минут подержать голубя и сфотографировали его с птицей. За эту услугу также пришлось заплатить 200 гривен. Еще 50 грн. доверчивый отдыхающий отдал "бабушке-беженке", которой якобы не хватало средств на дорогу домой в Павлоград. Столько же пришлось пожертвовать знаменитой одесской монашке Людмиле, которой, по ее словам не хватает на еду.

"Только появляются на Дерибасовской, сразу минус 500 гривен. Надели ленточку на руку — дай денег, уже намахали. Дали голубя подержать — еще 200 гривен. 50 для бабушки-беженки, которая никак не может доехать до Павлограда и торчит каждый день на Дерибасовской. 50 гривен нужно было Люде, монашке на питание. Это только со мной? Я такой лох? Или со всеми такие приколы происходят", — говорит возмущенный пользователь соцсетей.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе требовали с военного без ног 1000 гривен за фото с вороном. А также о скандале в дельфинарии из-за плохого обстлуживания.