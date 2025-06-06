Відпочивальник за годину витратив в Одесі 500 гривень

Дерибасівська в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Користувач соцмереж поскаржився на те, що його постійно обдурюють на Дерибасівській в Одесі. Чоловік каже, що за одну годину у центрі міста він позбавився 500 гривень, майже нічого при цьому не придбавши.

Відео чоловіка шириться соцмережами.

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500 гривень за прогулянку

Користувач соцмереж розповів, що як тільки він вийшов на Дерибасівську — йому вдягнули на руку жовто-блакитну стрічку, після чого одразу зажадали за неї грошей. Після цього чоловіку дали кілька хвилин потримати голуба та сфотографували його із птахом. За цю послугу також довелося заплатити 200 гривень. Ще 50 грн довірливий відпочивальник віддав "бабусі-біженці", якій нібито не вистачало коштів на дорогу додому до Павлограду. Стільки ж довелося пожертвувати відомій одеській монашці Людмилі, якій, за її словами, не вистачає на їжу.

"Тільки з'являють на Дерибасівській, одразу мінус 500 гривень. Вдягнули стрічку на руку — дай грошей, вже намахали. Дали голуба потримати — ще 200 гривень. 50 для бабусі-біженки, яка ніяк не може доїхати до Павлограду та стоїть кожен день на Дерибасівській. 50 гривень потрібно було Люді, монашці на харчування. Це тільки зі мною? Я такий лох? Чи зі всіма такі приколи відбуваються", — каже обурений користувач соцмереж.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі вимагали з військового без ніг 1000 гривень за фото з вороном. А також про скандал в дельфінарії через погане обслуговування.