Мэр Одессы Труханов пожаловался на застройщиков города

Центр Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов признался, что городские власти имеют недостаточно возможностей, чтобы противодействовать застройщикам центра города. Противостоять этому можно только через суды, которые не всегда удается выиграть.

Об этом шла речь на Комиссии по вопросам планирования, застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия горсовета.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов пожаловался на деятельность застройщиков в центре города. По словам мэра, предприниматели получают разрешения на воплощение любых проектов через суды, а иногда применяют для этого и связи во властных кругах. Противодействовать этому явлению в мэрии далеко не всегда удается.

"Мы все провозглашаем какие-то декларации, что мы вот сейчас покажем нашу политическую волю, что мы против застройки. Но в юридическом плане ничего это не дает. Они идут, получают решение суда и ничего мы с этим не сделаем", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Однако Геннадий Труханов добавил, что иногда у мэрии удается выигрывать судебные дела у застройщиков. В частности это касается некоторых памятников архитектуры на Приморском бульваре, которые удалось вернуть в коммунальную собственность.

Напомним, недавно мы писали о том, как прокуратура проверяла одесских застройщиков. А также о предпринимателе, который бесплатно получил 5 гектаров земли под Одессой.